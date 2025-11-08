Pellegatti: "Date i giocatori ad Allegri e vedrete il bel gioco”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di Milan Roma e delle mosse di Massimiliano Allegri che hanno portato i rossoneri a uscire dal pressing e dagli attacchi romanisti che, nei primi 30 minuti erano totali, a vincere la partita con il gol di Pavlovic al 38’ del primo tempo. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Qualcuno pensa che Massimiliano Allegri non punti al bel gioco, a far divertire, dategli dei giocatori. Abbiamo visto un regresso nelle partite senza i grandi giocatori, con l’Atalanta, col Pisa, poi è stato geniale, l’hanno riconosciuto tutti, quando dopo 20/25 minuti ha cambiato assetto trasformando una partita dove il Milan correva dietro a questo cuoio marrone, per dirlo all’antica, sempre a correre dietro alla palla che era sempre nei piedi dei giocatori della Roma, senza mai prenderla. Poi l’intuizione di Allegri di cambiare il modulo, di bloccare le linee di passaggio e la partita ha preso tutta un’altra piega, portando alla vittoria meritata contro la Roma”