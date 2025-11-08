Nkunku confermato in coppia con Leao: a Parma per il primo gol in Serie A
Contro la Roma non ha brillato, ma nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera a Parma, Massimiliano Allegri ha recensito positivamente la prestazione di settimana scorsa di Christopher Nkunku.
Per questo motivo il giocatore francese verrà confermato anche contro i ducali al centro dell'attacco in coppia con Rafael Leao, e chissà che quella di questa sera non possa essere l'occasione giusta per festeggiare l'ennesima convocazione in Nazionale con il primo gol della sua carriera in Serie A.
