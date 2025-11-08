Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan

vedi letture

Massimiliano Allegri non ci vuole cascare questa volta, non vuole commettere gli stessi errori fatti contro Cremonese e Pisa, anche perché la trasferta di Parma non si può sbagliare. Conquistando i 3 punti il Milan non solo si metterebbe nelle condizioni di preparare il derby in serenità e tranquillità, ma anche di tornare per una sole notte in testa alla classifica di Serie A.

Per questo motivo la richiesta di Massimiliano Allegri è piuttosto chiara: non si deve in alcun modo sottovalutare la trasferta contro i ducali, che per quanto possano essere in emergenza hanno dimostrato di essere una squadra in grado di dare filo da torcere a chiunque. Poi ci sono da considerare anche i precedenti al Tardini, dove il Milan non ha praticamente mai avuto vita facile, vedi l'anno scorso con la sconfitta per 2 a 1.

La sfida di questa sera potrebbe poi avere un sapore ancora più speciale in caso di tre punti, dato che con la vittoria Massimiliano Allegri raggiungerebbe quota 100 vittorie sulla panchina del Milan. Ma l'importante non è questo, bensì dare continuità alla vittoria sulla Roma e sfatare il tabù "piccole".