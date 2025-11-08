Di Stefano consiglia: “Al Milan serve un grande difensore. Da quando c’è Rabiot…”
Andrea Longoni, nell’ultimo video del suo canale YouTube Milan Hello, ha intervistato Peppe Di Stefano che ha raccontato molti aneddoti e curiosità sul Milan e su Milanello. Alla domanda su cosa servirebbe nel mercato di gennaio al Milan per rinforzare la rosa, Di Stefano ha risposto così:
“Al Milan serve per forza un difensore, è una questione numerica. Dopo i primi 20 minuti di Milan Roma ti avrei detto anche 2 perchè De Winter non sembrava in empatia con la maglia rossonera, poi quando è uscito il Milan ha giocato una grande partita, un secondo tempo senza nessuna sbavatura, quindi al Milan serve sicuramente un difensore e non un difensore banale. Se cerchi Akanji alla fine del mercato è perchè l’allenatore sa che serve un tipo di giocatore del genere. In questo momento la difesa del Milan su un massimo di 180 sta andando a 180. Se inseriscici un difensore forte in un reparto che sta andando bene, uno diventa allenante negli allenamenti e due fa crescere il livello degli altri".
Una curiosità su Fofana: “Qualche voce di spogliatoio mi dice che c’era un Fofana prima dell’arrivo di Rabiot e un Fofana dopo l’arrivo di Rabiot. Dopo l’arrivo di Rabiot io allenatore a Fofana non ci rinuncio mai, ha un’intensità, una fisicità, sradica il pallone dai piedi, è diventato oggi una pedina importante. Rabiot è stato allenante per Fofana. Così sarebbe per la difesa”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan