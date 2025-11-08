Saelemaekers: "Se sbagliamo una partita pensiamo subito alla prossima. Questo reset..."

Alexis Saelemaekers ha parlato ai canali ufficiali del club, analizzando vari argomenti.

La mentalità.

"Appena una partita è sbagliata, pensiamo alla prossima. Questo reset ci fa andare avanti forti e uniti".

Milan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby

Precedenza alla pubblicazione del bilancio e alle cifre (vere) del mercato che consentono di correggere qualche numero a lotto “sparato” a caso. Cominciamo da quelli principali: terzo bilancio positivo consecutivo (2,9 milioni) che vuol dire semplicemente una realtà unica e cioè il Milan si AUTOFINANZIA. I costi in aumento, come già anticipato in questa rubrica, sono anche dovuti all’investimento di Milan Futuro costato intorno ai 15 milioni. I ricavi hanno segnato una cifra record: 494,5 milioni; i diritti tv 154,2; i proventi dalle gare casalinghe 69,5; sponsor 91,1 (gli incassi: da Emirates 21 milioni, da Puma 25,3 m.); le plusvalenze ammontano a 83,2.

I PREZZI AUTENTICI - E adesso guardiano gli acquisti. Il vituperato Emerson Royal, per esempio, 16 milioni (più 500 mila all’agente), Fofana 26 milioni, Gimenez (30,2) non 35, Morata (17,2 più 2,6 all’agente: unica operazione in perdita), Pavlovic 18,5. Il prezzo di cessione di Reijnders (al netto dei bonus da calcolare quando scatteranno) è 54,9; Kalulu (13,2). Proprio la plus valenza ottenuta grazie all’olandese (41,9) ha migliorato nettamente il bilancio che altrimenti avrebbe chiuso in rosso. Il patrimonio netto è in positivo di 199,4 milioni con zero debiti verso banche. Gli unici soldi investiti da RedBird sono quelli per San Donato.

N.B.: un grazie al lavoro certosino fatto dall’avv. Felice Raimondo (citare la fonte, nel nostro mestiere, è fondamentale; peccato lo ignori qualche apprendista romano che cita stralci della mia rubrica senza segnalare la fonte come se il giochino fosse consentito sia dalla disciplina del diritto d’autore e sia dall’ordinamento dell’ODG!).

GIALLO GIMENEZ - Il giallo della settimana è quello provocato dallo stato di salute di Gimenez. Il messicano ha pubblicato un post a sua difesa nel quale ha sinteticamente detto: se non ho fatto gol finora è perché avevo un problema alla caviglia e adesso ho deciso di fermarmi e di guarire definitivamente. Quanto tempo impiegherà? Avendo capito l’antifona (il giudizio su NKunku contro la Roma e la guarigione di Pulisic) dalle sue parti sono arrivate previsioni di 4-5 settimane. Da Milanello le notizie non sono così catastrofiche! Questa è la dimostrazione che il giovanotto ha un carattere molto fragile e che le prove deludenti fin qui collezionate lo hanno ulteriormente depresso.

PARMA PIÙ DEL DERBY - Lo dico ora in tempi non sospetti: alla luce dell’ultimo periodo (dalla sosta di ottobre in poi) e prima della prossima di novembre, la tappa di Parma è fondamentale, più importante persino del derby. Perché Allegri può recuperare, per la panchina, solo Pulisic mentre Rabiot rimarrà ancora fuori nonostante la pre-convocazione del ct francese e perché poi non si sa come torneranno dopo l’intermezzo nazionali. Passare Parma significa preparare senza affanni l’appuntamento del derby.

PERTH? NO GRAZIE - Due parole sull’intervento di Scaroni il quale ha spiegato che il viaggio a Perth “non è per i soldi che sono pochi”. Ecco: un motivo in più per dire no a quella follia!

STADIO - La faccio breve: ne riparliamo quando ci sarà la prima pietra!