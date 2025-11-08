Turci: "Leao che esce con i crampi è un po’ la faccia di questa squadra, una squadra che ha voglia di sacrificarsi anche nei suoi giocatori con più talento"

Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Rafael Leao: “Quando è uscito erano crampi e francamente non ho visto tante volte Leao uscire con i crampi e questo significa che si è dato da fare. Mi è piaciuta moltissimo la sua prestazione: per attitudine, per voglia, per determinazione, per sacrificio e per il linguaggio del corpo.

Quando è uscito Allegri è andato da lui, si è complimentato e gli ha chiesto se stesse bene. Leao che esce con i crampi è un po’ la faccia di questa squadra, una squadra che ha voglia di sacrificarsi anche nei suoi giocatori con più talento: un bel gruppo”.