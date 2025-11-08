Turci: "Leao che esce con i crampi è un po’ la faccia di questa squadra, una squadra che ha voglia di sacrificarsi anche nei suoi giocatori con più talento"
MilanNews.it
Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera su Rafael Leao: “Quando è uscito erano crampi e francamente non ho visto tante volte Leao uscire con i crampi e questo significa che si è dato da fare. Mi è piaciuta moltissimo la sua prestazione: per attitudine, per voglia, per determinazione, per sacrificio e per il linguaggio del corpo.
Quando è uscito Allegri è andato da lui, si è complimentato e gli ha chiesto se stesse bene. Leao che esce con i crampi è un po’ la faccia di questa squadra, una squadra che ha voglia di sacrificarsi anche nei suoi giocatori con più talento: un bel gruppo”.
Pubblicità
News
Frustalupi: "Il Milan può usufruire dello stesso vantaggio del Napoli dell’anno scorso, cioè non giocare le coppe"
Turci: "Leao che esce con i crampi è un po’ la faccia di questa squadra, una squadra che ha voglia di sacrificarsi anche nei suoi giocatori con più talento"
Callegari: "A Leao non manca nulla, deve metterselo in testa. In coppia con Pulisic? Basta che siano in campo"
Le più lette
Primo Piano
Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com