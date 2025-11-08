Callegari su Modric: "Cristante l'ha seguito per mezz'ora, poi non ce l'ha più fatta"

Massimo Callegari, telecronista di Sport Mediaset e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Che effetto ti fa vedere un campione come Luka Modric? Ti aspettavi che venisse a fine carriera a Milano giocando così a pallone?

"Si, ci sono le prove perché nel podcast di Sportmediaset, questa estate, quando era arrivata la notizia sono stato assolutamente favorevole al suo ingaggio, perché l'avevo visto all'opera negli anni d'oro e nelle ultime stagioni al Real Madrid in cui fisicamente non poteva essere quello degli anni migliori, però avevo sempre visto un professionista con una umiltà pazzesca, sia con noi che con i suoi colleghi che giocano. Non avevo alcun dubbio sulla sua professionalità, anche perché non si può arrivare a quell'età in quelle condizioni senza avere un'attenzione completa totale a tutto nello stile di vita, prima ancora che nell'aspetto tecnico. È un onore e una bella motivazione, perché ci sono alcune partite che possono essere anche per noi un po' meno affascinanti o attraenti da commentare, però il fatto che ci sia lui ti porta allo stadio pensando che vedrai un calciatore di altissimo livello. E devo dire che in quelle situazioni in cui non sono obbligato a seguire il pallone, mi perdo a seguire lui e ho visto anche domenica una partita di una intelligenza incredibile: per mezz'ora Cristante l'ha seguito dappertutto, poi non ce l'ha più fatta perché lui ha una capacità di smarcamento veramente straordinaria"