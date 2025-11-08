Primavera, Renna: "Tolto il risultato sono molto contento della prestazione di tutti"

Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha parlato al termine del match odierno perso per 2-1 contro la Juventus. Queste le sue parole:

Sul momento e la testa dei calciatori: “È difficile lavorare sulla testa quando magari i ragazzi non hanno la qualità, la testa o gli atteggiamenti per reagire a questi momenti. Devo dire la verità, le prime 3-4 partite non sono andate come volevamo, ma sapevamo già che i ragazzi dovevano crescere ed amalgamarsi. Sotto questo aspetto sono molto soddisfatto: i ragazzi hanno un’attenzione ed un atteggiamento da squadra matura, sia a livello singolo che a livello collettivo. Quindi la strada giusta è questa qui”.

Anche se si gioca sotto età non si vede tanto questa differenza: “Credo che anche oggi è stata una prestazione dove la differenza non si vede perché l’atteggiamento, l’attenzione e la voglia di dimostrare che sono bravi fa sì che alcune lacune, tra virgolette, si nascondono. Sono contento della prestazione, tolto il risultato che è una cosa che non mi fa piacere sono molto contento della prestazione di tutti”.