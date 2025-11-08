Come e dove si migliora il Milan a gennaio? La risposta di Callegari

vedi letture

Massimo Callegari, telecronista di Sport Mediaset e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come si migliora questo Milan a gennaio? Dove interverresti? In quale reparto credi si possa fare un piccolo salto di qualità?

"Io credo che si possa migliorare qualcosina a livello di impostazione dalla difesa, però è difficile trovare un difensore a gennaio che sia disponibile sul mercato, che abbia le caratteristiche tecniche migliori di quelli che ci sono adesso e che possa garantire una tenuta difensiva di primo livello. Poi c'è il tema del centravanti, io sono un estimatore di Gimenez dai tempi del Feyenoord, avevo delle perplessità, non su di lui in assoluto, ma sul parametro del suo campionato. Mi ricordo una telecronaca che facemmo con Roberto Cravero di Feyenoord-Lazio di Champions, lui giocò benissimo, segnò anche, giocò una grande partita, ma anche in termini di personalità che trasmetteva, che è il tema su cui adesso viene criticato. Su di lui dissi che bisognava vedere l'impatto con un altro campionato, perché in Olanda non ci sono questi parametri. Io al suo arrivo avevo fiducia e continuo ad averla, penso che nel suo inizio abbia dimostrato le sue qualità, penso che adesso senta molto il tema dal punto di vista psicologico. Se non migliora, se si vuole lottare per lo scudetto, bisogna avere un centravanti di primo livello".