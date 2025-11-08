Dopo Rabiot e Pulisic anche Estupinan rimane a Milanello: l'Ecuador non convoca il rossonero
Dopo che nell'ultima sosta per le nazionali il Milan ha perso per infortunio Rabiot, Pulisic ed Estupinan nessuno dei tre è stato convocato dalle rispettive selezioni in vista della pausa che inizierà dalla prossima settimana. Rabiot e Pulisic rimarranno a Milanello, così come Estupinan: il terzino non è stato chiamato dall'Ecuador per le sfide contro Canada ed Australia.
¡Tenemos nuestros convocados para enfrentar a 🇨🇦 y 🇳🇿!— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 8, 2025
Alcemos nuestra @PilsenerEcuador y apoyemos a este equipo que vestirá nuestra camiseta con orgullo 🇪🇨.#ClasificarEsSoloElComienzo 💪🏻#LaTriNosUne 🇪🇨 #LoNuestroEsPaArriba 🍻 pic.twitter.com/HV7fieK13R
