Dopo Rabiot e Pulisic anche Estupinan rimane a Milanello: l'Ecuador non convoca il rossonero

di Manuel Del Vecchio

Dopo che nell'ultima sosta per le nazionali il Milan ha perso per infortunio Rabiot, Pulisic ed Estupinan nessuno dei tre è stato convocato dalle rispettive selezioni in vista della pausa che inizierà dalla prossima settimana. Rabiot e Pulisic rimarranno a Milanello, così come Estupinan: il terzino non è stato chiamato dall'Ecuador per le sfide contro Canada ed Australia.