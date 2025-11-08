VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero al Tardini per Parma-Milan

VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero al Tardini per Parma-Milan
Oggi alle 19:20News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati, il pullman del Milan allo stadio Tardini: alle 20.45 ci sarà il fischio d'inizio della sfida contro il Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A.

Mister Allegri ha a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Rabiot e Gimenez.