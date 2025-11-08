Repice: "Milan può arrivare in Champions: per lo Scudetto ci sono squadre più atrezzate"

Francesco Repice, noto telecronista di Rai Radio e giornalista, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Milan Vibes e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra rossonera del tecnico Massimiliano Allegri con un occhio di riguardo alla trasferta contro il Parma, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Dove può arrivare questa squadra?

"Il Milan può arrivare in Champions, per lo Scudetto ci sono due squadre più attrezzate. Il Milan però non fa le coppe, quindi, se fossi il Napoli o l'Inter inizierei a preoccuparmi se i rossoneri dovessero essere ancora lì a cinque giornate dalla fine”. Il video con l’intervista originale è presente a questo link