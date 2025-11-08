Quanti minuti ha Pulisic? Allegri: "Vediamo... Ma è importante averlo in panchina"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Parma-Milan.

Pulisic ha una mezz’ora nelle gambe?

“Vediamo. Ha fatto solamente due allenamenti, ma solitamente non è un giocatore che ha bisogno di tanti allenamenti. Però è importante averlo in panchina”.