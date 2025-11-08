Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Milan: rossoneri momentaneamente primi con il Napoli
MilanNews.it
Questa la classifica della Serie A dopo Parma-Milan 2-2:
Napoli 22
Milan 22*
Inter 21
Roma 21
Juventus 19*
Bologna 18
Como 18*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Torino 14*
Atalanta 13
Sassuolo 13
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 8*
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4
* una partita in più
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Allegri a Sky: "Due punti buttati. Nella ripresa siamo rientrati in campo imbambolati. Siamo stati polli"
live mnLIVE MN - Parma-Milan (2-2): il Diavolo si fa rimontare e spreca. Al Tardini finisce in parità
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com