Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Milan: rossoneri momentaneamente primi con il Napoli

Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Milan: rossoneri momentaneamente primi con il NapoliMilanNews.it
Ieri alle 22:50News
di Enrico Ferrazzi

Questa la classifica della Serie A dopo Parma-Milan 2-2:

Napoli 22
Milan 22*
Inter 21
Roma 21
Juventus 19*
Bologna 18
Como 18*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Torino 14*
Atalanta 13
Sassuolo 13
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 8*
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4

* una partita in più
 