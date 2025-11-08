Gabbia a MTV: "Lasciamo per strada 2 punti che ci devono servire da lezione"

Nel post partita di Parma-Milan Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il pari contro la formazione di Carlos Cuesta.

Dopo un primo tempo dominato arriva il gol di Bernabé che ha cambiato la partita

"Si è un po' il rammarico di questa parita, per come abbiamo approcciato, per come è andato il primo tempo fatta eccezione per il recupero. Deve essere un nostro margine di miglioramento, perché è inutile girarci intorno, perché siamo entrati in partita nel secondo tempo in una maniera non buona. Come ho detto dobbiamo migliorare per capire quando ci troviamo in questa situazione di mantenere lucidì, unione e cercare di superare quello che è il momento di frocing loro sempre in maniera compattta. Questa sera non siamo riuscito a farlo nei primi 20 minuti del seconod tempo. Lasciamo per la strada 2 punti e ci devono essere da lezione perché quest'anno li abbiamo già persi in questo modo. Di conseguenza dobbiamo approcciare le partite come nel primo tempo e mantenerle per tutti e 90 i minuti".

Come si fa ad evitare questo tipo di blackout?

"Secondo me è molto un aspetto mentale. Il concetto è che poi ci sono anche gli avversari, che alzano ritmo, intensità, e noi dobbiamo avere la lucidità di riuscire a soffrire, compattarci. Penso sia un insegnamento che dobbiamo prendere e portarci a casa, e poi ripartire con fiducia e positività per fare un bell'anno".

Sembra che si stacchi la spina contro le piccole

"No. Con fatto mentale intendo non uscire dalla partita. Io sono convinto che oggi l'abbiamo approcciata bene, soprattutto nel primo tempo. Quindi io parlo proprio di questo: capacità di avere quella lucidità mentale e compattezza che è un qualcosa non prettamente di tattica. La partita è stata preparata bene, ma per l'appunto avere quella lucidità di capire quando c'è quel momento di sofferenza per merito degli avversari compattarci, restare uniti e superarlo tutti insieme. La partita è stata fatta bene, ma si poteva continuare per 90 minuti senza avere questo blackout di intensità ed attenzione in alcuni momenti".