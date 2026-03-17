Ultimo turno prima della sosta: il programma della prossima giornata
Con la gara tra Cremonese e Fiorentina si è conclusa la 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Ora la stragrande maggioranza delle formazioni può pensare alla prossima giornata, fatta eccezione a chi sarà impegnato in Europa. Il 30° turno vedrà il Milan tornare a San Siro per cercare di reagire immediatamente dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio: i rossoneri ospiteranno il Torino alle 18 di sabato 21. Le due partite chiave si giocheranno domenica: Bologna-Lazio e Fiorentina-Inter. Si tratta dell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali, quella decisiva per l'Italia.
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
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