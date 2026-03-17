Oggi torna la Champions League: in due giorni si delinea il quadro dei quarti
Questa sera torna la Champions League: a una sola settimana di distanza dalle gare di andata, si disputano questa sera e domani le partite di ritorno degli ottavi di finale. Le squadre più attese sono sicuramente le sei inglesi, nessuna capace di vincere sette giorni fa: alcune sono comunque pienamente in corsa per il passaggio del turno, altre invece sembrano condannate. Scenderà in campo anche un'italiana, l'Atalanta, che però ha il proibitivo compito di ribaltare un 6-1 al Bayern Monaco, fuori casa.
OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA
martedì 17 marzo
ore 18.45, Sporting Club (POR) - Bodo Glimt (NOR) - and. 0-3
ore 21, Chelsea (ING) - Paris Saint Germain (FRA) - and. 2-5
ore 21, Manchester City (ING) - Real Madrid (SPA) - and. 0-3
ore 21, Arsenal (ING) - Bayer Leverkusen (GER) - and. 1-1
mercoledì 18 marzo
ore 18.45, Barcellona (SPA) - Newcastle United (ING) - and. 1-1
ore 21, Tottenham Hotspur (ING) - Atletico Madrid (SPA) - and. 5-2
ore 21, Liverpool (ING) - Galatasaray (TUR) - and. 0-1
ore 21, Bayern Monaco (GER) - Atalanta (ITA) - and. 6-1
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