MN - Bergomi ci crede: “Il Milan deve puntare all’Europa League, se hai la maglia rossonera devi sempre puntare a vincere”

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Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato al futuro del Milan e a cosa dovrà fare il prossimo anno, partendo col cercare di vincere l’Europa League.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Il futuro del Milan è in mano a Ibra e Cardinale, ma le idee di quest’ultimo sono adeguate a quella che è la storia e l’ambizione del Milan?

“Allora, dobbiamo partire da un presupposto, il calcio italiano. Il calcio italiano secondo me per essere competitivo in Europa è difficile, però in Italia certo che deve essere competitivo. Ricordati sempre che chi ha le maglie di Milan, Inter e Juventus deve sempre competere per vincere il campionato, anche nelle difficoltà. Il problema è a livello europeo, la Champions deve essere un’opportunità. Pensare di competere col Bayern Monaco, col PSG, col Manchester City diventa difficile, l’Inter c’è riuscita una volta ma è sempre più difficile perché il gap si allarga sempre di più. Quindi il Milan deve cercare di ripartire, pensare sul campionato ma pensare di poter vincere l’Europa League perché è una vetrina, perché adesso la vedi come una negatività, ma quando ci sei dentro, io lo so siccome la commento, lo so, quest’anno l’Aston Villa era favorita e l’ha vinta, l’anno prossimo il Milan come la Juventus devono partire per cercare di vincere”.