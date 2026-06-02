MN - Bergomi sicuro: “Giusta la decisione di Cardinale di mandare via tutti, ora serve innovazione come fece Berlusconi”

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Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato alla decisione di Cardinale di licenziare tutti, decisione con la quale concorda.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ti aspettavi la decisione di RedBird di sollevare dall’incarico sia la parte sportiva che la parte societaria? Hai condiviso questa scelta?

“Quando non raggiungi un obiettivo sicuramente bisogna fare delle scelte, dolorose, ma secondo me che andavano fatte, giusto o sbagliato lo valuteranno loro. Però quando arrivi in queste situazioni, il cambiamento ti deve dare la forza veramente di innovare e di cambiare completamente e la storia del Milan ci insegna questo. Io ho i capelli bianchi e so i tempi di Farina, quando poi arriva Berlusconi che porta Sacchi, c’è un’innovazione. Certo che oggi portare qualcosa di diverso nel calcio dove le conoscenze ampie è più difficile, però è un’opportunità per il Milan per poter ripartire”