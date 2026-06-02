Giorni di faccia a faccia accesi tra Ibrahimovic e Cardinale

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Nel consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato di tensione nei piani alti del Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto in casa Milan, soffermandosi non solo sulla figura di Ralf Rangnick ma anche sui nomi dei vari allenatori accostati in questi giorni alla panchina rossonera.

Ralf Rangnick

"C'è un problema: la fluidità dei rapporti tra Zlatan Ibrahimovic e Rangnick non è così elevata. Diciamo che ci sono ruggini derivanti dal passato, ma ci sono situazioni da risolvere per quanto riguarda il presente. Rangnick è in discussione con la Federazione austriaca per il rinnovo di contratto, ma soprattutto chiede al Milan delle garanzie, non solo sportive di investimenti, budget, ma anche di uomini. Vorrebbe entrare nel mondo Milan con una sua squadra, con tanti doppi ruoli. Una struttura un po' rigida, una mentalità tedesca, per quello che è il presente del Milan, ed anche per quella che è la mentalità italiana. Ad oggi la situazione Rangnick-Milan non è così avanzata. Mi arriva appunto di una situazione in estrema valutazione".

Massimo Calvelli

"Ha preso il posto di Furlani da un punto di vista di firme. Vedremo se sarano ad interim, oppure no. Ma anche qui possiamo anticipare come in queste ore di grande riflessione, ristrutturazioni e confronti nel Milan, ci sono stati dei faccia a faccia piuttosto accesi tra Ibrahimovic e Cardinale, sicuramente per il bene del Milan e per arrviare a delle soluzioni che possano essere utili e buone per il Milan. In questo momento, anche un po' di incertezza, cresce la tensione. Ibrahimovic e Cardinale, coloro i quali devono riorganizzare l'organigramma, non hanno ancora una via chiara".