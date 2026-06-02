Kirosvki saldo al Milan: Ibrahimovic aveva pensato di promuoverlo a ds della prima squadra

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Matteo Moretto ha svelato un retroscena legato a quelli che sarebbero stati i piani di Ibrahimovic per il futuro di Jovan Kirovski.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto in casa Milan, passando dal futuro di Jovan Kirovski ai nomi dei vari direttori sportivi accostati al club rossonero, fino ad arrivare ai nomi degli allenatori.

Jovan Kirovski

"È saldo sulla sua posizione. Lui è molto legato ad Ibrahimovic, e addirittura nella testa dello svedese è nata l'idea di vedere Kirovski come direttore sportivo della prima squadra. Ti aggiungo e ti aggiorno che comunque il Milan continua a fare questi colloqui".

Ramon Planes

"Resiste Ramon Planes, che è un direttore sportivo con una certa esperienza. È vero che non è più il ds dell'Al-Ittihad ma è un advisor esterno. È una figura papabile, tra i candidati. Resiste. Oggi resiste la sua candidatura. È forse una candidatura quasi sicura. Non ti sto dicendo che arriva al 100%, ma è una figura che per l'esperienza che ha e per il tipo di lavoro che ha fatto è facile per il Milan puntare su di lui".

Il borsino allenatori del Milan

"Il candidato forte di Ramon Planes sarebbe Pochettino, quindi sarebbe la coppia Planes-Pochettino un po' più accreditata. Non è detto che Planes porterà al 100% Pochettino ma è una coppia sicuramente accreditata. Oggi il Milan incontra Glasner, che è un profilo che paice a prescindere da Rangnick. Tutti gli altri profili non ti dicono che inseguono, però si. Nel fine settimana Ibrahimovic dovrebbe comunque partire per l'America per seguire i Mondiali da commentatori. Continuerà a lavorare per il Milan però le discussioni dovranno accelerarsi".