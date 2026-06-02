Arne Slot, dal Liverpool al possibile futuro in rossonero: ecco come sono andate le sue ultime stagioni
Con una scelta abbastanza imprevedibile, il Liverpool ha deciso qualche giorno fa di esonerare il proprio allenatore Arne Slot. Causa la deludente stagione dei Reds e causa l'attrito che l'olandese ha avuto con diversi giocatori, uno su tutti Momo Salah, la proprietà ha optato per questa opzione. Il principale candidato per il suo successore è Andoni Iraola, che prima del rifiuto subito era il preferito dei rossoneri. Adesso dunque, un nuovo nome papabile per la panchina del Milan potrebbe essere proprio quello di Arne Slot. Vediamo allora come sono andate le sue ultime stagioni da allenatore.
ARNE SLOT, FUTURO AL MILAN? ECCO COME SONO ANDATE LE SUE ULTIME STAGIONI
2019/2020 - AZ - 2° posto, sedicesimi Europa League
2020/2021 - AZ - esonerato
2021/2022 - Feyenoord - 3°, finale Conference League
2022/2023 - Feyenoord - 1°, quarti di finale di Europa League
2023/2024 - Feyenoord - 2°, girone Champions
2024/2025 - Liverpool - 1°, ottavi di finale di Champions
2025/2026 - Liverpool - 5°, quarti di finale di Champions, esonerato
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