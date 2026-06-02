Arne Slot, dal Liverpool al possibile futuro in rossonero: ecco come sono andate le sue ultime stagioni

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Arne Slot, esonerato dal Liverpool, potrebbe essere un candidato per diventare l’allenatore del Milan la prossima stagione. Questi i risultati raggiunti nelle sue ultime stagioni.

Con una scelta abbastanza imprevedibile, il Liverpool ha deciso qualche giorno fa di esonerare il proprio allenatore Arne Slot. Causa la deludente stagione dei Reds e causa l'attrito che l'olandese ha avuto con diversi giocatori, uno su tutti Momo Salah, la proprietà ha optato per questa opzione. Il principale candidato per il suo successore è Andoni Iraola, che prima del rifiuto subito era il preferito dei rossoneri. Adesso dunque, un nuovo nome papabile per la panchina del Milan potrebbe essere proprio quello di Arne Slot. Vediamo allora come sono andate le sue ultime stagioni da allenatore.

ARNE SLOT, FUTURO AL MILAN? ECCO COME SONO ANDATE LE SUE ULTIME STAGIONI

2019/2020 - AZ - 2° posto, sedicesimi Europa League

2020/2021 - AZ - esonerato

2021/2022 - Feyenoord - 3°, finale Conference League

2022/2023 - Feyenoord - 1°, quarti di finale di Europa League

2023/2024 - Feyenoord - 2°, girone Champions

2024/2025 - Liverpool - 1°, ottavi di finale di Champions

2025/2026 - Liverpool - 5°, quarti di finale di Champions, esonerato