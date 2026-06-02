Festa si interroga: "Ma chi ha fatto rifinanziamento AC Milan? Perché nel comunicato sul sito di Comvest c'è scritto..."

Festa si interroga: "Ma chi ha fatto rifinanziamento AC Milan? Perché nel comunicato sul sito di Comvest c'è scritto..."MilanNews.it
Oggi alle 15:00News
di Lorenzo De Angelis
Sui propri profili social il collega de Il Sole 24 Ore Carlo Festa ha parlando del rifinanziamento del Milan per mano di RedBird.

Intervenuto sui propri profili social, il collega de Il Sole 24 Ore Carlo Festa si è posto più di qualche quesito in merito alla gestione del Milan da parte RedBird, soffermandosi in modo particolare su un aspetto tanto importante quando delicato, quello del rifinanziamento avvenuto lo scorso febbraio. 

Più nello specifico, su X, il collega ha scritto: "Ma chi ha fatto rifinanziamento ac Milan? Nel comunicato su sito di Comvest c è scritto che la stessa Comvest ha agito come agente amministrativo di una linea di credito. Non come finanziatore. Una domanda da porre a Cardinale in conferenza stampa allargata a tutti". 