MN - Bergomi: “Milan squadra con talento. Centravanti? Il Como ha Douvikas che ha fatto 14 gol, contano le idee”

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Beppe Bergomi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato all’esonero di Massimiliano Allegri e al futuro del Milan nel prossimo campionato.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Beppe Bergomi, il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

In Italia, nel breve termine, vedi nel Milan una squadra competitiva?

“Secondo me il Milan quest’anno, non me ne vogliano Allegri e i tifosi milanisti, ha giocato un po’ con il freno a mano tirato. Questa è una squadra che ha talento, giocatori da uno contro uno europei, parlo di Pulisic, Saelemaekers, Leao, mi direte il centravanti, va bene. Però il Como ha Douvikas che ha fatto 14 gol, non è questione di nomi ma di impostazione, di far crescere i giocatori che hai a disposizione. Quindi il Milan può partire già da una buona base, non è lontano, si deve concentrare sull’obiettivo principale che in questi anni ha tralasciato che è il centravanti”.

Quindi è stato giusto l’esonero di Massimiliano Allegri?

“Guarda, non c’è un giusto o sbagliato, poi per come ragioniamo noi italiani conta tanto il risultato e quando non lo ottieni ci sta un cambiamento, perché non succede solo al Milan ma un po’ dappertutto”