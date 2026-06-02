Calabria potrebbe tornare in Serie A: sull'ex Milan c'è il Cagliari

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Il Cagliari punta Calabria: l'ex capitano del Milan attualmente è in Grecia, al Panathinaikos

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L’Originale su Sky Sport, l’ex rossonero Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A dopo l’addio della scorsa stagione.

Sull’ex capitano del Milan c’è il Cagliari, che punterebbe sul terzino per portare esperienza in squadra. Il Panathinaikos, squadra proprietaria del cartellino, non sarebbe contrario ad una partenza ma avrebbe richiesto ai sardi Gabriele Zappa, molto apprezzato dal club greco.

Qualche giorno fa l'ex Milan ha raccontato il suo addio al club che tifava da bambino proprio a Sky: "Se mi manca il Milan? Stiamo parlando della mia casa, mi mancherà sempre. Spero un giorno che Paolo tornerà, prima o poi tornerà. Non era quello che speravo lasciare il Milan in quel modo, non penso fosse giusto. E' stata una stagione complicata, in cui non giocavo molto, è stato un peccato perché avrei voluto salutare meglio San Siro e finire la stagione con il Milan. Salutare tutti è stato un bagno di lacrime, è stato tutto in fretta. La dirigenza ha preso altre decisioni e io ho accettato la situazione".