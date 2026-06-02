Alle 18 Croazia-Belgio. Il ct Dalic annuncia: "Modric titolare, deve ritrovare il ritmo partita"

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Il ct della Croazia ha annunciato che Luka Modric scenderà in campo dal primo minuto nell'amichevole di stasera contro il Belgio

Stasera alle 18 la Croazia di Luka Modric affronterà in amichevole il Belgio di Alexis Saelemaekers e di Koni De Winter. Zlatko Dalić, ct croato, è intervenuto ieri in conferenza stampa e ha annunciato che il centrocampista rossonero, nonostante non sia al top della forma dopo essere stato fuori alcune settimane per la frattura dello zigomo, partirà dal primo minuto: "Modric, Kovacic e Gvardiol titolari? Sono veterani, il problema è che non sono in forma, ma non possiamo permetterci il lusso di rinunciare a giocatori del genere. Tutti e tre giocheranno, al massimo per un'ora, non voglio sovraccaricarli, ma devono ritrovare il ritmo partita. Mostrano molta voglia, ma siamo consapevoli che quello che stanno offrendo ora non è il massimo da parte loro".

Dalic ha spiegato come vuole giocare contro il Belgio: "Sono soddisfatto di queste poche sessioni di allenamento. Abbiamo fatto delle buone cose, i ragazzi mostrano molta volontà ed energia. Il Belgio è un vero banco di prova, hanno giocatori veloci e potenti, ci faranno capire a che punto siamo. È un'amichevole, ma il risultato è certamente importante. Giocheremo con un modulo 3-4-2-1, che è quello che vorrei applicare contro l'Inghilterra. Lo proveremo e vedremo come funziona. Ci aspetta una vera partita e una vera prova" le sue parole riportate da Sportske novosti.