Alle 18 Croazia-Belgio. Il ct Dalic annuncia: "Modric titolare, deve ritrovare il ritmo partita"
Stasera alle 18 la Croazia di Luka Modric affronterà in amichevole il Belgio di Alexis Saelemaekers e di Koni De Winter. Zlatko Dalić, ct croato, è intervenuto ieri in conferenza stampa e ha annunciato che il centrocampista rossonero, nonostante non sia al top della forma dopo essere stato fuori alcune settimane per la frattura dello zigomo, partirà dal primo minuto: "Modric, Kovacic e Gvardiol titolari? Sono veterani, il problema è che non sono in forma, ma non possiamo permetterci il lusso di rinunciare a giocatori del genere. Tutti e tre giocheranno, al massimo per un'ora, non voglio sovraccaricarli, ma devono ritrovare il ritmo partita. Mostrano molta voglia, ma siamo consapevoli che quello che stanno offrendo ora non è il massimo da parte loro".
Dalic ha spiegato come vuole giocare contro il Belgio: "Sono soddisfatto di queste poche sessioni di allenamento. Abbiamo fatto delle buone cose, i ragazzi mostrano molta volontà ed energia. Il Belgio è un vero banco di prova, hanno giocatori veloci e potenti, ci faranno capire a che punto siamo. È un'amichevole, ma il risultato è certamente importante. Giocheremo con un modulo 3-4-2-1, che è quello che vorrei applicare contro l'Inghilterra. Lo proveremo e vedremo come funziona. Ci aspetta una vera partita e una vera prova" le sue parole riportate da Sportske novosti.
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