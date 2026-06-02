Marianella: "Ibrahimovic uno dei calciatori più straordinari degli ultimi 15 anni, ma anche uno dei peggiori dirigenti"

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Massimo Marianella commenta la situazione attuale al Milan, con un focus particolare sulle capacità di Ibrahimovic da dirigente

Che ne sarà del Milan? Bella domanda. Siamo al 2 giugno e Cardinale non ha trovato ancora un allenatore ed un direttore sportivo. Zlatan Ibrahimovic, che gli fa da consigliere, al momento non è mai riuscito ad incidere in modo positivo. Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport 24, parla così del dirigente svedese e della situazione in casa rossonera.

CAOS MILAN, LE DICHIARAZIONI DI MARIANELLA SU IBRAHIMOVIC

“Questa situazione sembra veramente poco da Milan. Nel senso che il Milan è una squadra di cui io negli anni ho apprezzato la grandezza a tutti i livelli. Di struttura, di comunicazione, di società, di vittorie, di campioni, di grandi allenatori. È un momento molto difficile in cui far chiarezza non è facile. Sembra che un pochino Cardinale ci stia provando. Ha iniziato a dire: benissimo, mandiamo via un tot di personaggi in varie posizioni diverse. Io resto stupido che la scelta sia quella di tenere ancora Ibrahimovic e fidarsi di Ibra, che deve avere una presa particolare su Cardinale.

Ibrahimovic è stato uno dei calciatori più straordinari di un periodo di almeno 10-15 anni, ma anche uno dei peggiori dirigenti, da quando si è messo a fare il dirigente. Sono due lavori diversi e per il momento questo secondo lavoro non sta dando le stesse soddisfazioni del primo. Però evidentemente ha una presa di fascino importante su Cardinale perché è rimasto”.