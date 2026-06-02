Alle 18 si gioca l'amichevole Croazia-Belgio: titolari Modric e Saelemaekers
Croazia e Belgio questo pomeriggio si sfidano a Rijeka nella prima delle ultime due amichevoli in preparazione al Mondiale di calcio che si disputerà in Nord America, tra Stati Uniti, Canada e Messico, a partire dal prossimo 11 giugno. Le due formazioni scendono in campo alle ore 18 e ci sono tre giocatori rossoneri coinvolti. Nel Belgio parte titolare Alexis Saelemaekers, mentre Koni De Winter si accomoda inizialmente in panchina; nella Croazia schierato dal primo minuto Luka Modric, con la fascia da capitano al braccio.
CROAZIA-BELGIO, TRE ROSSONERI COINVOLTI
Le formazioni ufficiali della sfida tra Croazia e Belgio:
CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Vuskovic; Modric, Kovacic, P. Sucic; Baturina, Musa, Perisic. A disp.: Pandur, Kotarski, Pongracic, Caleta-Car, Moro, Kramaric, Budimir, Vlasic, Mario Pasalic, Jakic, Fruk, Matanovic, L. Sucic, Marco Pasalic, Erlic. All. Zlatko Dalic
BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Ngoy, Onana, De Cuyper; Saelemaekers, Tielemans, Raskin, De Cuyper; De Bruyne, Doku; De Ketelaere. A disp.: Lammens, Penders, Castagne, De Winter, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Mechele, Meunier, Moreira, Seys, Vanake, Witsel. All. Rudi Garcia
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