Austria in pressing su Rangnick: la Federazione vuole una risposta sulla proposta di rinnovo entro giovedì

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Ralf Rangnick ha in mano un'offerta del Milan per diventare il nuovo ad, ma anche la proposta di rinnovo dell'Austria che si aspetta un risposta prima della partenza per il Mondiale

In merito al futuro del Milan, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha spiegato che il candidato più forte per la panchina è Glasner. Stasera è in programma un incontro tra le parti e si respira un certo ottimismo. L'altro profilo sponsorizzato anche lui da Ralf Rangnick è Matthias Jaissle, che però, a differenza dell'austriaco che non è più legato al Crystal Palace da qualche ora, è ancora sotto contratto con l'Al Ahli e quindi per liberarlo andrebbe pagato un indennizzo al club arabo. E' un piano B per il Milan su suggerimento di Rangnick che potrebbe essere nominato nuovo direttore tecnico del Diavolo.

Sul tedesco c'è la grande pressione della Federcalcio austriaca che gli ha offerto il rinnovo di contratto con ingaggio raddoppiato e che vuole una risposta da Rangnick prima della partenza per gli Stati Uniti che è in programma giovedì. Allo stesso su di lui c'è il forte pressing del Milan che vuole dargli le chiavi del progetto sportivo del club di via Aldo Rossi.