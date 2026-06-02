Milan, Pardo si interroga: "Perché non vanno su Antonio Conte?"
Il Milan a più di una settimana dalla grande rivoluzione, con quattro licenziamenti di peso operati all'indomani dell'ultima giornata di campionato persa contro il Cagliari a San Siro e che ha sancito la mancata qualificazione in Champions League del club rossonero, non ha ancora trovato nessun sostituto. Non c'è un allenatore, non c'è un direttore tecnico o sportivo, non c'è un amministratore delegato. La stagione inizia tra meno di un mese ufficialmente e le cose a Casa Milan sembrano ancora tutt'altro che chiare.
PARDO: "MILAN, PERCHÈ NON CONTE?"
Ospite della trasmissione Tutti Convocati, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo si è interrogato sulla situazione del Milan, in particolare sul casting dell'allenatore. Le parole del commentatore televisivo: "Forse prendere Antonio Conte e dargli un budget importante è la soluzione meno rischiosa… Perché non vanno su Conte? Non è il mio preferito in assoluto ma è un allenatore che quando c’è da risolvere un casino in maniera pesante, interviene"
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