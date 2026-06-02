Calori approva il matrimonio Allegri-Napoli: "È una scelta equilibrata, che ha un senso"

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Intervistato dai colleghi di TMW Alessandro Calori ha parlato di Allegri, intrecciando così il futuro delle panchine di Napoli e Milan.

Nel corso del nuovo appuntamento con A tu per tu sulle pagine di TMW, Alessandro Calori ha parlato delle scelte di Milan e Napoli in vista della prossima stagione. Entrambe le società, infatti, hanno deciso di cambiare allenatore, con Massimiliano Allegri che dalla panchina rossonera passerà con ogni probabilità a quella partenopea: “Il Napoli ha preso un allenatore che ha carisma ed esperienza per gestire certe società, proseguendo la tipologia di tecnico già scelto con Antonio Conte”.

Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?

“Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso”.

E il Milan?

“Credo che uno dei candidati possa essere Italiano. Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto, ha fatto un percorso importante e ha raggiunto traguardi importanti. Penso che adesso voglia provare a fare un ulteriore step. Parliamo di un allenatore con idee e gioco offensivo, ha tutti i requisiti per giocarsi una chance importante”.