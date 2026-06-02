Verso i Mondiali: Modric senza la maschera protettiva contro l'Inghilterra?

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Luka Modric potrebbe esordire al Mondiale contro l'Inghilterra senza la maschera protettiva indossata nelle ultime settimane dopo la frattura dello zigomo

Ieri la Croazia ha svolto la rifinitura in vista dell'amichevole di stasera alle 18 contro il Belgio. Secondo quanto riporta Sportske novosti, Luka Modric ha svolto la prima parte della seduta aperta ai media senza la maschera per proteggere lo zigomo sinistro fratturato a fine aprile durante Milan-Juventus. Non si sa se poi è tornato ad indossarla come nei giorni scorsi dopo i primi quindici minuti dell'allenamento davanti ai giornalisti. Il noto quotidiano croato riferisce che probabilmente il centrocampista rossonero giocherà con la maschera contro il Belgio, ma ci sono buone possibilità che non la userà nella prima gara del Mondiale contro l'Inghilterra in programma il 17 giugno.

Intanto ieri Zlatko Dalić, ct croato, è intervenuto ieri in conferenza stampa in vista dell'amichevole di stasera e ha annunciato che Modric sarà titolare: "Modric, Kovacic e Gvardiol titolari? Sono veterani, il problema è che non sono in forma, ma non possiamo permetterci il lusso di rinunciare a giocatori del genere. Tutti e tre giocheranno, al massimo per un'ora, non voglio sovraccaricarli, ma devo far loro ritrovare il ritmo partita. Mostrano molta voglia, ma siamo consapevoli che quello che stanno offrendo ora non è il massimo da parte loro".