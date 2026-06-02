Pulisic dopo gol e assist contro il Senegal: "Ora spero che la gente smetta di parlare"

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Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato dopo aver realizzato un gol e un assist nell'amichevole tra Stati Uniti e Senegal

Appena finito il campionato e indossata la maglia degli Stati Uniti d'America, prossimi a giocare il Mondiale in casa, l'attaccante rossonero Christian Pulisic ha ritrovato il gol. L'americano non segnava in tutte le competizioni dallo scorso 28 dicembre quando entrò nel tabellino di Milan-Hellas Verona 3-0. Da lì un lungo declino nel corso della seconda metà della stagione che lo ha portato tra i principali imputati del tracollo rossonero che ha portato il Diavolo a non qualificarsi per la Champions League.

Nell'amichevole contro il Senegal, Pulisic è rinato con un assist e un gol. Al termine della partita, vinta 3-2 e in cui è stato votato MVP del match, Pulisic è stato intervistato e ha parlato così, come riportato da Espn.com: "Sentivo questa fiducia. Ho giocato davvero bene anche nei mesi scorsi, ma alla gente sembra importare solo dei gol. Quindi spero che adesso la smettano di parlarne. Mi sento bene e ora, ovviamente, si è trattato solo di un'amichevole. Ci aspettano partite importanti e io devo farmi trovare pronto."