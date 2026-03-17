Dopo il giorno di pausa, il Milan torna oggi ad allenarsi: testa al Torino

Dopo il giorno di pausa, il Milan torna oggi ad allenarsi: testa al TorinoMilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

Come cambiano le cose in sette giorni. Una settimana fa il Milan rientrava a Milanello dopo aver festeggiato la vittoria nel Derby contro l'Inter; oggi invece i rossoneri torneranno ad allenarsi con un umore diametralmente opposto, due giorni dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio. Come è spesso accaduto Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di pausa durante la giornata di ieri: nella giornata odierna la squadra torna in campo e comincerà a preparare la sfida di San Siro contro il Torino sabato alle 18. Obiettivo, ritrovare subito compattezza e fiducia.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO
Data: sabato 21 marzo 2026
Ore: 18.00
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it