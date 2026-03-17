Si conclude il 29° turno di Serie A con la vittoria della Fiorentina: tutti i risultati

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Si è concluso ieri sera il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. A porre fine al programma della giornata ci ha pensato la Fiorentina che ha vinto con un netto 1-4 lo spareggio salvezza in casa della Cremonese, sempre più in crisi e ora messa molto male in classifica. A decidere la sfida le reti nel primo tempo di Parisi e Piccoli, seguite dal gol a inizio ripresa di Dodò e quello a venti minuti dal termine di Gudmundsson. Vano il tentativo dei grigiorossi di tornare in gara tra il terzo e il quarto gol viola con Okereke.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce 2-1

ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2

ore 15, Pisa-Cagliari 3-1

ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1

ore 18, Como-Roma 2-1

ore 20.45, Lazio-Milan 1-0

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina 1-4