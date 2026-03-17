Il Milan si deve guardare alle spalle: la classifica di Serie A dopo 29 gare
La classifica di Serie A Enilive si è ridisegnata anche questa volta, sia in alto che in basso: e se una settimana fa il Milan sorrideva, oggi i rossoneri si leccano le ferite. La formazione di Massimiliano Allegri non scarta il regalo dell'Atalanta, che aveva fermato l'Inter a San Siro sul pareggio, e perde con la Lazio a Roma: Diavolo a -8 dai nerazzurri che rimangono in vetta alla classifica. Ora i rossoneri sono però insidiati anche da sotto: Napoli a -1 con lo scontro diretto tra due giornate, Como a -6 in quarta posizione, Juventus a -7 quinta e Roma a -9 addirittura sesta.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18
*una partita in meno
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