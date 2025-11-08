Gabbia a DAZN: "Quest’anno abbiamo già perso abbastanza punti di questo tipo”

Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN nel post partita di Parma-Milan 2-2. Le sue parole:

Come ti sei spiegato l’approccio della ripresa?

“Me lo sono spiegato che non siamo scesi bene in campo, non siamo riusciti a compattarci e comunicare nella maniera giusta e alla fine non abbiamo difeso bene. È questo il grande dispiacere di questa sera ed è quello che ci deve far migliorare per non perdere più punti del genere, perché quest’anno ne abbiamo già persi abbastanza di questo tipo”.

Andate in sofferenza quando si abbassano i ritmi?

“Sono situazioni della partita, è successo anche quest’anno che siamo stati bassi e abbiamo difeso comunque molto bene. È un fatto di attenzione, di comunicazione dove poi si riesce a difendere bene anche in area. Gli errori di questa sera non sono per come è stata preparata la partita ma perché potevamo fare meglio noi in campo con più attenzione e comunicazione, potevamo essere più attivi in alcune situazioni. C’è comunque molto dispiacere perché sono stati buttati due punti, dobbiamo avere la calma di migliorare queste cose per cercare di vincere anche queste partite”.