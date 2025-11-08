Parma, Delprato: "Ci siamo parlati all’intervallo e abbiamo sistemato cosa non andava"

Enrico Delprato, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Parma-Milan. Le sue parole:

“Un punto importantissimo perché eravamo sotto 2-0 contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Poi il gol di Bernabé ci ha dato una spinta in più per andare a recuperare la partita nel secondo tempo. Ci siamo parlati all’intervallo e abbiamo sistemato cosa non andava. Abbiamo avuto occasioni anche prima del 2-2, poi la partita è andata un po’ così”.