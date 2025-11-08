live mn Cuesta: "Con Cutrone ci siamo detti cose di calcio. Nella partita sono capitate cose..."

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è presente in conferenza stampa al termine di Parma-Milan.

Come mai l'approccio è stato non buono ma poi c'è stata la reazione?

"Abbiamo affrontato la partita volendo essere aggressivi, ma poi sono capitate cose che l'hanno cambiata. Abbiamo provato a correggere cose a livello tattico, ma conta lo spirito, come spingono tutti anche coloro che non giocano. Tutti sono focalizzati nel dare forza a ognuno e poi si trasmette in campo. È stata la reazione del gruppo".

Avevate il problema del gol, cos'è cambiato?

"Alcune volte la precisione. Abbiamo avuto problemi ma abbiamo creato sempre tanto. Non abbiamo concretizzato. Quella è stata la differenza. Siamo in un percorso di crescita, siamo riusciti a fare cose meglio in alcuni aspetti, ci ha permesso di essere più incisivi. La nostra volontà è di farlo con più frequenza".

Quanto può fare bene questo risultato?

"Quanto non lo so, ma so che questo è il gruppo, questa è la nostra squadra. Non prendiamo niente con leggerezza ma con la massima responsabilità e si vede in ogni azione di ogni giocatore in campo. A volte si sbaglierà, ma non sarà perché manca la volontà. Quella è la strada giusta, so quanto si impegnano tutti e so che cresceremo tutti, anche se la crescita non è lineare. Ma dimostriamo tutti di essere volenterosi di migliorare".

Un dialogo costante con Cutrone. Cosa vi siete detti? Come valuta la prestazione?

"Ci dicevamo cose di calcio. Lui dà tutto, è un uomo di cuore, dà tutto alla squadra, cerca sempre il miglioramento e si mette a disposizione della squadra, si impegna tantissimo ed è un grandissimo professionista. È un esempio per tutti i giocatori".

Avreste potuto sia perdere che vincere. C'è rammarico?

"Nel momento immediato tanto. La nostra mentalità è vincere sempre, ci sono stati momenti in cui sentivamo che eravamo lì e che si poteva vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine, anche nei momenti di difficoltà, abbiamo preso delle ripartenze anche a campo aperto. Ma quello spero che miglioreremo immediatamente. C'è rammarico ma prenderò il punto positivo e faremo sempre lo stesso: analizzare quanto fatto di bene per consolidarlo e migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo sfruttare bene queste sedute di allenamento che verranno".

Perché la sostituzione di Ndiaye all'intervallo?

"È stata una scelta tecnica. Sentivamo che Mariano era pronto per influire positivamente".

Qualche rimpianto per non aver messo titolare Troilo?

"No, perché fai sempre le scelte che pensi siano giuste. Valutarle dopo è troppo facile. Pensavo che fosse la cosa giusta e quindi ho fatto questa scelta".