Gabbia: "Difficoltà con le piccole? Questione di attenzione"

Matteo Gabbia, intervistato da Sky dopo il pari contro il Parma, ha parlato così: "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione. Dobbiamo cercare di lavorare ed essere più attenti quando prepariamo queste partite. Dobbiamo cercare di fare qualcosa in più".

Sulle difficoltà con le piccole: "La risposta ce la dirà al mister. E' spesso una questione di attenzione, dobbiamo giocare con più attenzione".

Sulla rimonta subita: "Il mister ci ha detto che dobbiamo rimanere sempre uniti. Ci siamo riusciti contro squadre importanti, meno con le piccole. Dobbiamo imparare da queste serata, ma dobbiamo farlo in fretta perchè non possiamo buttare via altri punti".

