live mn Gabbia: "Siamo andati troppo in difficoltà, ma nulla è perduto. Abbiamo l'ambizione di fare un bell'anno"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Parma-Milan.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Che cosa è successo dopo l'1-2?

"Non siamo riusciti a rimanere compatti e concreti, uniti nelle difficoltà del secondo tempo. Il Parma ha aumentato i giri, l'intensità e siamo andati in difficoltà. Siamo troppi i punti che abbiamo buttato in questa tipologia di partite. Ci deve essere di insegnamento e non possiamo nemmeno per poco abbassare il nostro livello di attenzione".

Peccate di presunzione?

"Non penso. Le partite sono tutte difficili, non solo nostre. La partita non è stata sottovalutata. Solo che nei momenti di difficoltà bisogna rimanere uniti, compatti, restare insieme a superare quel momento lì. Stasera siamo andati troppo in difficoltà. Abbiamo l'ambizione di fare un bell'anno. Nulla è perduto, nulla è buttato. Ascolteremo il mister quello che ci dirà che sono solo cose giuste".