Parma-Milan (1-2): Bernabé accorcia la distanze nel recupero del primo tempo
Il Parma ha accorciato le distanze al 46' del primo tempo con un splendido gol di Bernabé che controlla in area e la mette all'incrocio di pali con un gran sinistro a giro dall'interno dell'area di rigore.
Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:
MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
ARBITRO: Di Bello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan