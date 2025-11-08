Rigore Milan, Marelli: "Mi riesce difficile capire il motivo dell’OFR. Molto bene Di Bello che ha confermato la sua decisione"

vedi letture

Al minuto 20 di Parma-Milan l'arbitro Di Bello ha fischiato un calcio di rigore per un fallo di Ndiaye su Saelemaekers. Il direttore di gara ha concesso il penalty immediatamente e senza indugi, mentre in Sala VAR hanno esitato: dopo un check durato circa un minuto hanno richiamato l'arbitro all'On Field Review. Di Bello ha confermato la sua decisione anche dopo la revisione al monitor. Il tiro dagli undici metri è stato poi realizzato da Leao con un tiro ad incorciare imparabile.

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza la scelta della Sala VAR: "Vedendo e rivedendo l’azione mi riesce difficile capire il motivo dell’OFR. Molto bene Di Bello che ha confermato la sua decisione. Il fallo di Ndiaye è ingenuo, negligente ed evidente".