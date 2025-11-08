Parma-Milan (2-2): pareggio gialloblu di Delprato al 62'

Il Parma ha trovato il gol del 2-2 al 62': cross dalla destra e colpo di testa di Delprato sul primo palo che beffa la difesa del Milan, troppo disattenta in questa fase del match. 

Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R), 46' Bernabé, 62' Delprato

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46' Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku (dal 60' Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello
 