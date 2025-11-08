Parma-Milan: Curva Sud in silenzio per i primi 15', poi è tornata a cantare

Parma-Milan: Curva Sud in silenzio per i primi 15', poi è tornata a cantareMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:23News
di Enrico Ferrazzi

La Curva Sud rossonera, come aveva annuciato nella scorse ore, è rimasta in silenzio per i primi 15 minuti della partita di questa sera contro il Parma per protesta in merito alla questione dei biglietti per i settori ospiti. Ora la parte più calda del tifo milanista è tornata a cantare e ad incitare la squadra di Max Allegri. 

Questo il tabellino di Parma-Milan, sfida dell'11^ giornata di Serie A:

MARCATORI: 12' Saelemaekers, 25' Leao (R)

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Di Bello
 