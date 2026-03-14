Varriale: "Sorpasso del Napoli sul Milan? Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per accorciare"

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Enrico Varriale, giornalista, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli.

Il Napoli può ancora puntare al secondo posto?

"Il Milan ha qualche punto di vantaggio importante, ma l’organico del Napoli al completo è di livello molto alto. Lo scontro diretto al Maradona potrebbe essere decisivo per accorciare. In ogni caso bisogna puntare al miglior risultato possibile."

Quanto è importante per il Napoli qualificarsi in Champions League?

"Oggi è fondamentale. Nel calcio moderno bisogna essere più pragmatici: entrare in Champions League è l’obiettivo principale. Se arrivi secondo è meglio, se arrivi terzo o quarto va bene comunque. Per i club italiani, in questa fase storica, la Champions è vitale."

Il ritorno di Anguissa e De Bruyne può cambiare qualcosa nel finale di stagione?

"Assolutamente sì. Quando è rientrato Anguissa è bastato vederlo in campo per capire quanto sia importante: presenza fisica, posizione, autorevolezza. E De Bruyne per me è uno dei giocatori più forti del campionato italiano per qualità. Averlo fuori è stata una grande perdita."

Quanto può incidere De Bruyne nel gioco del Napoli?

"È un giocatore capace di cambiare le partite con una giocata. Basta rivedere alcune azioni in cui avvia la manovra con una qualità che pochi hanno. Un giocatore così può cambiare il volto di una squadra. La speranza è che recuperi la miglior condizione per questo finale di stagione e soprattutto per la prossima."