Parma, Cherubini: "Grande piacere ritrovare Allegri: persona speciale"

Federico Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan: "È una partita importante contro un avversario fortissimo, ma qui a Parma abbiamo conquistato la salvezza lo scorso anno grazie anche alla spinta di questo stadio. Tutti vorremmo avere qualche punto in più, ma il nostro progetto ha bisogno di tempo per crescere”.

Che effetto le fa ritrovare Allegri?

"Ritrovarlo sul campo è un grande piacere, meritava di tornare: è un grandissimo allenatore e una persona speciale".