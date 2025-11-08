Gabbia a Sky: "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione"
MilanNews.it
Matteo Gabbia, intervistato da Sky dopo il pari contro il Parma, ha parlato così: "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione. Dobbiamo cercare di lavorare ed essere più attenti quando prepariamo queste partite. Dobbiamo cercare di fare qualcosa in più".
Sulle difficoltà con le piccole: "La risposta ce la dirà al mister. E' spesso una questione di attenzione, dobbiamo giocare con più attenzione".
Sulla rimonta subita: "Il mister ci ha detto che dobbiamo rimanere sempre uniti. Ci siamo riusciti contro squadre importanti, meno con le piccole. Dobbiamo imparare da queste serata, ma dobbiamo farlo in fretta perchè non possiamo buttare via altri punti".
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Allegri a Sky: "Due punti buttati. Nella ripresa siamo rientrati in campo imbambolati. Siamo stati polli"
live mnLIVE MN - Parma-Milan (2-2): il Diavolo si fa rimontare e spreca. Al Tardini finisce in parità
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com