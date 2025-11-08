Toni: "Milan, l'allarme è che ci sono state 2-3 partite nella stessa partita"
Il Milan va in vantaggio per 2-0 contro il Parma e poi si fa rimontare in modo quasi inspiegabile. Forcing finale dei rossoneri che sbagliano almeno un paio di gol da fantascienza con Pulisic e Saelemaekers. Luca Toni, ospite di DAZN, commenta così l’ennesima occasione persa della squadra di Allegri:
“L’allarme è che ci sono state 2-3 partite nella stessa partita. Perfetto per 40 minuti, poi ha preso un gol che non può prendere il Milan. Poi il Parma ha pareggiato meritando, dopo secondo me il Milan doveva tornare in vantaggio da grande squadra: ha avuto grandi occasioni e non può permettersi di non far gol davanti al portiere”.
