Parma, Bernabé: "Abbiamo rischiato di vincerla"

vedi letture

Adrian Bernabé ha parlato a DAZN al termine di Parma-Milan. Le sue dichiarazioni:

È il tuo gol più bello?

“Può essere, sicuramente anche il più importante. Il gol è stato grazie a Sacha, è lui che ha recuperato palla. È la dimostrazione che la squadra dà tutto e si impegna, abbiamo rischiato di vincerla”.